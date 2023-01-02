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Силы ПВО за ночь сбили 39 дронов-камикадзе, два "Орлана" и ракету россиян

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Украина, Понедельник 02 января 2023 08:41
Силы ПВО за ночь сбили 39 дронов-камикадзе, два "Орлана" и ракету россиян Фото: ПВО ночью сбила 39 дронов "шахедов" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы противовоздушной обороны в ночь на 2 января сбили все 39 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которые россияне выпустили по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Также защитники ночью сбили два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что оккупанты выпустили в сторону Киева 40 "шахедов". Из них 15 уничтожили над соседними областями, 3 - в Киевской области и 22 дроны - над столицей

Для уничтожения вражеских целей привлекли зенитные ракетные подразделения, истребительную авиацию и мобильные огневые группы. Также все активнее привлекается техника и вооружение, предоставленные Украине западными партнерами.

Напомним, россияне ночью атаковали столицу, Киевскую и Днепропетровскую области беспилотниками. В результате атаки в Киеве и области повреждены энергетические объекты.

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