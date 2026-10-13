В Киеве возможны аварийные отключения света, - КМВА

Причина - большая нагрузка на сети, похолодание и годы частых отключений и включений.

"Сети не были рассчитаны на нескольколетние отключения и включения, поэтому без аварий нам этот период трудно будет пережить. Учитывая снижение температурного режима и также то, что большая нагрузка идет на самой сети электроснабжения, то будет аварийность", - отметила Поп.

По ее словам, ситуация с электроснабжением в разных районах Киева почти выровнялась. В то же время из-за аварий на сетях в отдельных районах могут возникать перебои.

Напомним, что с 06:00 до 23:59 во вторник, 13 октября, по части областей действуют графики отключений света для бизнеса, промышленности и всех категорий потребителей.

Почасовые отключения действуют в объеме от 0,5 до 2 очередей, а в "Укрэнерго" причиной назвали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.