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Остановить Бортницкую станцию ​​2-3 ударами невозможно: Киевводоканал о рисках для канализации

19:07 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Остановить Бортницкую станцию ​​2-3 ударами невозможно: Киевводоканал о рисках для канализации Фото: "Киевводоканал" готовит системы к зиме (facebook.com/vodokanal)
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Бортническую станцию аэрации (БСА) невозможно вывести из строя несколькими точечными ударами из-за ее огромной площади и дублирования систем. В то же время, в случае повреждения коллекторов у "Киевводоканал" есть план по отводу стоков из города в контрольные точки.

Об этом рассказал заместитель генерального директора "Киевводоканала" Сергей Горкуценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Экономической правде".

Можно ли остановить Бортницкую станцию несколькими ударами

Комментируя слухи о том, что россиянам вроде бы достаточно нескольких попаданий для длительной остановки станции, чиновник опроверг этот сценарий.

По его словам, Бортницкая станция аэрации имеет слишком большую территорию, а ее ключевые узлы и системы во многих точках дублируются. Для того чтобы полностью вывести объект из строя, необходимо массированное покрытие всей площади.

Как будет работать канализация в домах и куда будут отводить стоки

Говоря о возможных ударах по каналам и коллекторам, которые транспортируют нечистоты, Горкуценко отметил, что основные коллекторы проходят под метрополитеном. Несмотря на риски и возможные проблемы, в "Киевводоканале" подготовили план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

"Мы ведь тоже не сидим сложа руки. Мы отведем из города стоки в 2-3 контрольных точки", - подчеркнул заместитель гендиректора предприятия.

По его словам, при критических повреждениях стоки будут откачиваться и перевозиться, над чем специалисты работают уже сейчас. При этом для жителей столицы система водоотвода будет оставаться рабочей при любых условиях.

"В домах система канализации будет работать. То есть выгребные ямы в Деснянском районе отменяются. Система канализационная уже сделана так, что отвод стоков от жилых домов будет, независимо от наличия электроэнергии, независимо ни от чего", - заверил Горкуценко.

Экологический аспект и главная угроза жилым домам

В "Киевводоканале" напомнили, что очищенные воды с Бортницкой станции аэрации и в обычном режиме сбрасываются в Днепр. В случае нарушения системы очистки возможны временные экологические риски, однако они не являются катастрофическими для самой реки.

В качестве примера чиновник привел экологическую ситуацию 25-летней давности, когда из-за затопления одной из канализационных станций в Киеве стоки попали в Днепр, однако уже в трех километрах ниже по течению от столицы качество воды соответствовало всем нормам за счет естественной самоочищения.

В то же время главной угрозой в "Киевводоканале" называют потенциальный слив стоков в пределах жилой застройки. Ключевая задача специалистов - не допустить затопления подвалов и придомовых территорий.

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