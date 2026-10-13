У Києві можливі аварійні відключення світла, - КМВА
У Києві можливі аварійні відключення світла, попередили у столичній владі.
Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна.
Причина - велике навантаження на мережі, похолодання та роки частих вимкнень і вмикань.
"Мережі не були розраховані на кількарічні відключення і включення, тому без аварій нам цей період важко буде пережити. Зважаючи на зниження температурного режиму і також на те, що велике навантаження йде на самій мережі електропостачання, то буде аварійність", - зазначила Поп.
За її словами, ситуація з електропостачанням у різних районах Києва наразі майже вирівнялася. Водночас через аварії на мережах в окремих районах можуть виникати перебої.
Нагадаємо, що з 06:00 до 23:59 у вівторок, 13 жовтня, у частині областей діють графіки відключень світла для бізнесу, промисловості та всіх категорій споживачів.
Погодинні відключення діють обсягом від 0,5 до 2 черг, а в "Укренерго" причиною назвали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Як повідомляло РБК-Україна, заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко заявив, що Бортницьку станцію аерації неможливо зупинити кількома ударами через її велику територію та дублювання систем.
У разі пошкодження колекторів стоки з міста відведуть у 2-3 контрольні точки.