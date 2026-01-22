ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

В Киеве почти 3000 домов до сих пор без тепла

Украина, Киев, Четверг 22 января 2026 08:37
UA EN RU
В Киеве почти 3000 домов до сих пор без тепла Иллюстративное фото: многие дома в столице все еще без отопления (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Киеве по состоянию на утро 22 января остаются без теплоснабжения чуть менее 3000 многоэтажных домов. Ведутся работы по подключению отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"На сегодняшнее утро без теплоснабжения остаются чуть менее 3 тысяч столичных многоэтажек. За минувшую ночь подключили тепло к 270 домам. Сделали это второй раз после повреждений инфраструктуры атаками врага 9-го и 20-го января", - написал мэр.

Также, по его словам, в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Коммунальщики и энергетики работают фактически круглосуточно, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве уже в ночь на 22 января начнут восстанавливать теплоснабжение для более 3 тысяч домов. Но отопление вернется в течение двух дней. На момент вечера 21 января без отопления оставался 3261 дом.

Относительно отключений электроэнергии в столице - 21 января министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

В целом 21 января энергетикам удалось подключить все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной. Также после массированного вражеского обстрела тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C.

Восстанавливать энергоснабжение в столице после терактов РФ помогают партнеры. Так, уже известно, что Киев и громады вокруг столицы Украины получат от Польши 400 генераторов различных типов. Кроме них, в столицу на следующей неделе прибудут из Германии еще две когенерационные установки, которые одновременно будут производить электрическую и тепловую энергию.

Киев Отопительный сезон Война в Украине Отключения света
