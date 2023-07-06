В Киеве прохожий попал под поезд. УЗ предупреждает о задержке рейсов

В Киеве на участке Святошин-Новобеличи прохожий попал под поезд. "Укрзализныця" заявила, что ряд рейсов будет задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Kyiv City Express.

"На участке Святошин-Новобеличи прохожий попал под поезд. Это означает, что пока мы ожидаем прибытия медиков и полиции, задержаны несколько рейсов дальнего следования (в частности поезд 67/19 Киев-Варашава/Хелм) и пригородные поезда Тетеревского направления в обе стороны", - сообщили в компании.

По их данным, пассажирам рейсов из и до ст. Ирпень и Немешаево: время ожидания прогнозировать трудно, однако в компании отметили, что вряд ли следственные действия займут менее 60 минут.

"Поэтому ожидать восстановления движения рекомендуем не в салоне, а на свежем воздухе в тени. Мы со своей стороны работаем с правоохранителями над ускорением процедуры", - добавили в Kyiv City Express.

В то же время, по словам представителей компании, на движение кольцевой электрички не имеет влияния, она продолжит движение по обычному расписанию.

Напомним, мы сообщали, что в прошлом месяце в Польше под поезд попал 17-летний подросток.

Кроме того, мы писали, что недавно в Броварах Киевской области 19-летняя девушка вышла на путь перед электрическим поездом.

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