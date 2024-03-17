Поезд Киев-Каменец-Подольский из-за проседания почвы сменит конечную станцию: новый график
Поезд №139/140 Киев-Каменец-Подольский из-за проседания земляного полотна между станциями Негин – Гуменцы будет следовать только до Негина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"В связи с деформацией земляного полотна на перегоне Негин – Гуменцы в Хмельницкой области временно закрыто движение для поезда №139/140 Киев – Каменец-Подольский (вместе с прицепными вагонами из Ужгорода)", - говорится в сообщении "Укрзализныци".
Отмечается, что конечной станцией для этого рейса вынужденно станет Негин, в который поезд должен прибыть в 8:12.
"О ходе ремонтных работ мы будем извещать дополнительно, приносим извинения за изменения в маршруте из-за форсмажорных обстоятельств", - отметили в "Укрзализныце".
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