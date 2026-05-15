В Киеве раздаются взрывы, столицу атакуют дроны

Что известно

Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в городе.

КГВА призвала киевлян немедленно направляться в укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Группа вражеских дронов зафиксирована на севере Киевщины - курсом на столицу.

Городской голова Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе Киева.