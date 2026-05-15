UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Києві лунають вибухи, столицю атакують дрони

06:33 15.05.2026 Пт
1 хв
Киян просять негайно пройти в укриття
aimg Катерина Коваль
Фото: місто атакують дрони типу "Шахед" (Getty Images)

Вранці 15 травня у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Група БПЛА рухається з півночі Київщини на столицю. Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в місті.

Що відомо

Кореспонденти РБК-Україна повідомляють про вибухи в місті.

КМВА закликала киян негайно прямувати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Група ворожих дронів зафіксована на півночі Київщини - курсом на столицю.

Міський голова Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі Києва.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав удар, що відбувся минулої ночі, одним із найпотужніших від початку повномасштабної війни. За його словами, росіяни задіяли практично всі види наявного повітряного озброєння.

Міністерство оборони Росії цинічно пояснило тривалий комбінований обстріл України як нібито "удар відплати".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївКиївська міська радаДрониПовітряні сили України