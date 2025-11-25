RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света

Фото: в столице на левом берегу действуют экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрэнерго" применило экстренные отключения света на левом берегу столицы. Это произошло после ночной массированной атаки России на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Что известно об экстренных отключениях света

"Левый берег Киева: применены экстренные отключения. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Экстренное отключение света - это вынужденная мера энергетиков, чтобы избежать масштабных аварий. Речь идет не плановые отключения, их невозможно предусмотреть или составить графики. Главная причина - последствия атак РФ на энергообъекты.

Даже если после обстрелов свет восстанавливают в течение нескольких часов, это не означает полного ремонта повреждений: новые схемы подключения еще могут не выдерживать нагрузки, объясняют энергетики

Массированная атака на Киев

Отметим, что со вчерашнего вечера "Укрэнерго" дало указание применять графики отключений света по всей Украине в объеме от 0,5 до 2,5 очереди.

Однако российские войска в ночь на 25 ноября массированно атаковали ракетами и дронами Киев и область. Под ударом были объекты энергетики.

Из-за чего в столице действуют экстренные отключения света. Есть перебои с водоснабжением.

 

Кроме того, после обстрелов приостановлено теплоснабжение частично в 7 районах столицы.

Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Напомним, по состоянию на сейчас известно о 14 пострадавших в столице в результате атаки врага. Погибли 6 жителей Киева. Все об атаке - узнайте в отдельном материале РБК-Украина.

