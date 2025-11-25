В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света

Что известно об экстренных отключениях света

"Левый берег Киева: применены экстренные отключения. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Телеграм-канале", - говорится в сообщении.

Экстренное отключение света - это вынужденная мера энергетиков, чтобы избежать масштабных аварий. Речь идет не плановые отключения, их невозможно предусмотреть или составить графики. Главная причина - последствия атак РФ на энергообъекты.

Даже если после обстрелов свет восстанавливают в течение нескольких часов, это не означает полного ремонта повреждений: новые схемы подключения еще могут не выдерживать нагрузки, объясняют энергетики

Массированная атака на Киев

Отметим, что со вчерашнего вечера "Укрэнерго" дало указание применять графики отключений света по всей Украине в объеме от 0,5 до 2,5 очереди.

Однако российские войска в ночь на 25 ноября массированно атаковали ракетами и дронами Киев и область. Под ударом были объекты энергетики.

Из-за чего в столице действуют экстренные отключения света. Есть перебои с водоснабжением.