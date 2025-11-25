UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

У Києві на лівому березі ввели екстрені відключення світла

Фото: в столиці на лівому березі діють екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

"Укренерго" застосувало екстрені відключення світла на лівому березі столиці. Це сталося після нічної масованої атаки Росії на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Що відомо про екстрені відключення світла 

"Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні. 

Екстрене відключення світла - це вимушений захід енергетиків, щоб уникнути масштабних аварій. Йдеться не планові відключення, їх неможливо передбачити або скласти графіки. Головна причина - наслідки атак РФ на енергооб’єкти.

Навіть якщо після обстрілів світло відновлюють протягом кількох годин, це не означає повного ремонту пошкоджень: нові схеми підключення ще можуть не витримувати навантаження, пояснюють енергетики

Масована атака на Київ

Зазначимо, що з вчорашнього вечора "Укренерго" дало вказівку застосовувати графіки відключень світла по всій Україні в обсязі від 0,5 до 2,5 черг. 

Однак російські війська в ніч на 25 листопада масовано атакували ракетами та дронами Київ та область. Під ударом були об'єкти енергетики. 

Через що в столиці діють екстрені відключення світла. Є перебої з водопостачанням. 

Крім того, після обстрілу призупинено теплопостачання частково у 7 районах столиці.

Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Нагадаємо, станом на зараз відомо про 14 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Загинули 6 мешканців Києва. Все про атаку - дізнайтеся в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕККиївОбстріл КиєваВідключеня світлаЕнергетики