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Атака "Шахедов" на Киев: пострадали более 10 человек

Киев, Вторник 17 июня 2025 01:18
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Атака "Шахедов" на Киев: пострадали более 10 человек Фото: в Киеве из-за атаки "Шахедов" есть пострадавшие и разрушения (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в результате российской атаки при помощи ударных БПЛА типа "Шахед" пострадали как минимум 14 человек. Зафиксированы разрушения многоэтажного дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Виталия Кличко в Telegram.

"В настоящее время четырех пострадавших госпитализировали медики в Соломенском районе. Одному оказали помощь на месте", - сообщил он.

По словам Кличко, также медики отправились в Днепровский и Оболонский районы украинской столицы. В Соломенском районе вспыхнул пожар в нежилой застройке, а в Святошинском горят складские помещения.

"В Святошинском районе уже 9 пострадавших. Четырех госпитализировали. Пятерым оказали помощь на месте", - также сообщил Кличко.

Ночная атака "Шахедов" на Киев 17 июня

Напомним, в Киеве ночью 17 июня прогремели взрывы и сработала воздушная тревога. Как минимум в одном районе было падение вражеского "Шахеда".

Из-за падений обломков вспыхнули пожары. Зафиксированы разрушения. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

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