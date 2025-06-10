В Киеве к ликвидации последствий обстрела привлекли авиацию ГУР (видео)
В ночь на 10 июня российские террористы совершили очередной удар по Киеву с применением дронов типа Shahed. К ликвидации последствий привлечена авиация Главного управления разведки (ГУР).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины.
В результате обстрела, как пишет ГУР, возник масштабный пожар в Оболонском районе Киева. По приказу начальника ведомства Кирилла Буданова, авиация разведки была привлечена к ликвидации его последствий.
"К операции привлекли два многоцелевых вертолета Ка-32. В сложных условиях задымления и высокой температуры экипажи осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн", - пишет ГУР.
По словам командира авиационного подразделения ГУР МО с позывным "Маэстро", благодаря слаженным действиям с ГСЧС, пожар удалось ликвидировать за три часа.
"Благодаря слаженным действиям пожарных и авиационной поддержке удалось спасти три промышленных предприятия", - добавляет ГУР.
Обстрел Украины в ночь на 10 июня
В ночь на 10 июня российские оккупанты прибегли к масштабной атаке против Украины. Террористы применили 322 средства воздушного нападения, среди которых были:
- 315 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы;
- 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет "Искандер-К".
Утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили об обезвреживании 284 целей. По словам президента Владимира Зеленского, обстрел стал одной из самых масштабных атак на столицу за все время.
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