В Киеве врач обещал "отмазать" от службы армии: теперь ему грозит тюрьма

Шевченковское управления полиции Киева вместе с СБУ разоблачили фельдшера помощи Киевской области в получении взятки. Злоумышленником оказался 35-летний житель Киевской области.

Врач договорился о встрече с потенциальным "клиентом". Он пообещал военнообязанному получить отсрочку от мобилизации. За 9 тысяч долларов фельдшер должен был изготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению службы.

Полиция задержала злоумышленника во время получения взятки. Ему объявили подозрение ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Скандалы с уклонистами

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчина болезни за деньги.

Ранее на Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.

А сотрудники ГБР поймали "на горячем" правоохранителя в Волынской области. Он за 8 тысяч долларов отправлял уклонистов за границу под видом инвалидов.