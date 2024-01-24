ua en ru
Ср, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве врач обещал "отмазать" от службы армии: теперь ему грозит тюрьма

Киев, Среда 24 января 2024 13:37
UA EN RU
В Киеве врач обещал "отмазать" от службы армии: теперь ему грозит тюрьма Фото: в Киеве врач обещал "отмазать" от службы армии (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве разоблачили врача скорой помощи, который обещал помочь с уклонением от службы в армии. За свои "услуги" он потребовал 9 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Киева.

Шевченковское управления полиции Киева вместе с СБУ разоблачили фельдшера помощи Киевской области в получении взятки. Злоумышленником оказался 35-летний житель Киевской области.

Врач договорился о встрече с потенциальным "клиентом". Он пообещал военнообязанному получить отсрочку от мобилизации. За 9 тысяч долларов фельдшер должен был изготовить временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина был бы признан непригодным к прохождению службы.

Полиция задержала злоумышленника во время получения взятки. Ему объявили подозрение ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В Киеве врач обещал &quot;отмазать&quot; от службы армии: теперь ему грозит тюрьма

Скандалы с уклонистами

Недавно СБУ сообщила, что разоблачила еще 4 схемы переправки мужчин за границу. Среди нарушителей был чиновник ВВК, который приписывал мужчина болезни за деньги.

Ранее на Закарпатье пограничники задержали организаторов схемы по переправке уклонистов за границу. Они "помогали" беглецам за 3000 долларов.

А сотрудники ГБР поймали "на горячем" правоохранителя в Волынской области. Он за 8 тысяч долларов отправлял уклонистов за границу под видом инвалидов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева выезд за границу Мобилизация в Украине
NEWS
США не смогут поддерживать переданное Украине оружие без финансирования, - Пентагон
США не смогут поддерживать переданное Украине оружие без финансирования, - Пентагон
DAILY
Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине
Милан Лелич, Катерина Гончарова Зеленский предлагает двойное гражданство: как это будет работать и что даст Украине