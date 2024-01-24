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У Києві лікар обіцяв "відмазати" від служби армії: тепер йому загрожує в'язниця

Київ, Середа 24 січня 2024 13:37
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У Києві лікар обіцяв "відмазати" від служби армії: тепер йому загрожує в'язниця Фото: у Києві лікар обіцяв "відмазати" від служби армії (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві викрили лікаря швидкої допомоги, який обіцяв допомогти з ухиленням від служби в армії. За свої "послуги" він вимагав 9 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Шевченківське управління поліції Києва разом з СБУ викрили фельдшера допомоги Київської області в отриманні хабаря. Зловмисником виявився 35-річний мешканець Київської області.

Лікар домовився про зустріч з потенційним "клієнтом". Він пообіцяв військовозобов'язаному отримати відстрочку від мобілізації. За 9 тисяч доларів фельдшер мав виготовити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії, згідно з якою чоловіка було б визнано непридатним до проходження служби.

Поліція затримала зловмисника під час отримання хабаря. Йому оголосили підозру ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), та ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Києві лікар обіцяв &quot;відмазати&quot; від служби армії: тепер йому загрожує в'язниця

Скандали з ухилянтами

Нещодавно СБУ повідомила, що викрила ще 4 схеми переправлення чоловіків за кордон. Серед порушників був посадовець ВЛК, який приписував чоловік хвороби за гроші.

Раніше на Закарпатті прикордонники затримали організаторів схеми з переправляння ухилянтів за кордон. Вони "допомагали" втікачам за 3000 доларів.

А співробітники ДБР спіймали "на гарячому" правоохоронця у Волинській області. Він за 8 тисяч доларів відправляв ухилянтів за кордон під виглядом інвалідів.

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