В Киеве количество жертв обстрела россиян возросло до 10

Российские войска сегодня ночью, 28 августа, атаковали Киев дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате вражеского удара количество жертв возросло до 10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.
"Количество пострадавших возросло до 48. Из них 10 погибших", - отметили в КГВА.
По данным Офиса Генерального прокурора, в результате комбинированной атаки на Киев с применением ракет и "Шахедов" по состоянию на 9.30 утра известно о 10 погибших, среди которых один ребенок.
Сегодня ночью, 28 августа, российские войска совершили очередную комбинированную атаку на столицу Украины.
В частности в пятиэтажный дом в Дарницком районе города российская армия попала ракетой. Сообщается, что враг ударил по дому ракетой, которая, вероятно, зашла на высоте третьего-четвертого этажа. Это привело к значительным разрушениям.
Из-за вражеской атаки в Киеве временно перекрыто движение на ряде ключевых улиц. Как известно, сейчас в Киеве одновременно работают около 500 спасателей и 1000 правоохранителей. Также часть маршрутов общественного транспорта курсирует с ограничениями.
По оперативной информации, по меньшей мере 45 человек получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-летняя девушка.
Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.