В Киеве - волна закрытия ресторанов. Стало известно, почему они прекращают работу

В Киеве сейчас наблюдается волна закрытия ресторанов, причем зачинаются не только новые заведения, но и те, которые успешно работали много лет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.
По ее словам, главная причина - экономическая ситуация и падение платежеспособности населения. Люди стали реже посещать заведения и тратят меньше денег, поэтому даже рестораны с высоким качеством обслуживания и еды часто не выходят на самоокупаемость.
Насонова отмечает, что из каждых десяти открытых заведений только два можно считать действительно успешными, еще пять работают с небольшой прибылью, а остальные - убыточны или скоро закроются. По ее прогнозу, до конца года в Киеве может закрыться около 20% ресторанов.
"Раньше, до пандемии и войны, на рынке места хватало всем. Сейчас выживают лишь те два успешных заведения, остальные работают или в ноль, или закрываются", - подчеркнула эксперт.
Владельцы, по ее словам, пытались удержать бизнес в кризисные годы, но у многих ситуация стала критической: после расчетов с персоналом и поставщиками ничего не остается для владельца.
Ранее РБК-Украина писало, что после разрешения правительства на выезд за границу мужчинам 18-22 лет часть молодых работников начала покидать компании. Это уже заметно повлияло на кадровую ситуацию в компаниях, в частности в "Сильпо" и агрохолдинге МХП, где отмечают рост увольнений и усложнение кадрового планирования.