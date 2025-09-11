В Киеве - волна закрытия ресторанов. Стало известно, почему они прекращают работу

По ее словам, главная причина - экономическая ситуация и падение платежеспособности населения. Люди стали реже посещать заведения и тратят меньше денег, поэтому даже рестораны с высоким качеством обслуживания и еды часто не выходят на самоокупаемость.

Насонова отмечает, что из каждых десяти открытых заведений только два можно считать действительно успешными, еще пять работают с небольшой прибылью, а остальные - убыточны или скоро закроются. По ее прогнозу, до конца года в Киеве может закрыться около 20% ресторанов.

"Раньше, до пандемии и войны, на рынке места хватало всем. Сейчас выживают лишь те два успешных заведения, остальные работают или в ноль, или закрываются", - подчеркнула эксперт.

Владельцы, по ее словам, пытались удержать бизнес в кризисные годы, но у многих ситуация стала критической: после расчетов с персоналом и поставщиками ничего не остается для владельца.