Без прав или страховки? Какими штрафами наказывают мотоциклистов

Во время управления транспортным средством каждый водитель должен иметь определенные документы, чтобы не получить штраф. Между тем мотоциклистов могут серьезно наказать за езду без водительского удостоверения соответствующей категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева в Facebook.

Какие документы должен иметь каждый водитель

Гражданам рассказали, что патрульные инспекторы в Киеве:

пристально следят за соблюдением Правил дорожного движения (ПДД) на улицах;

привлекают нарушителей к ответственности.

Отмечается, что управляя механическим транспортным средством, водитель должен иметь следующие документы:

водительское удостоверение соответствующей категории;

регистрационный документ на транспортное средство;

действующий страховой полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Как наказывают мотоциклистов без документов

Согласно информации правоохранителей, мотопатрульные столицы продолжают выявлять нарушителей ПДД.

Так, в Шевченковском районе города инспекторы обнаружили двух граждан, которые управляли мототранспортом Honda и Yamaha без водительского удостоверения соответствующей категории.

Общение с одним из нарушителей (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Уточняется, что с обоими водителями полицейские:

провели профилактические беседы;

отстранили их от управления транспортным средством;

вынесли на них постановления по части 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права.

Стоит отметить, что такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. По состоянию на сегодня это - 3400 гривен.

Между тем патрулируя Печерский район столицы, инспекторы обнаружили водителя мотоцикла Boxer, который нарушил ПДД.

Еще один нарушитель ПДД на мотоцикле (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Проверив документы у водителя, мы установили, что мужчина управлял транспортным средством без действительного страхового полиса", - рассказали в полиции.

В отношении этого горожанина были приняты следующие меры:

проведено разъяснение о недопустимости таких нарушений в будущем;

отстранение от управления транспортным средством;

вынесение постановления по части 1 статьи 126 КУоАП - управление транспортным средством без соответствующих документов.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 25 необлагаемых минимумов доходов граждан - 425 гривен.

"Управляйте ответственно и соблюдайте правила", - подытожили в патрульной полиции Киева.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)