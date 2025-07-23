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В Украине начали ограничивать движение мотоциклов вечером и в тревоги: где действует запрет

Среда 23 июля 2025 19:18
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В Украине начали ограничивать движение мотоциклов вечером и в тревоги: где действует запрет Иллюстративное фото: в Украине начали ограничивать движение мототранспорта (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинцы во время массированных атак российской армии начали жаловаться на руководителей мототранспорта. Ведь звук мотоцикла очень часто напоминает звук "Шахед". В ряде населенных пунктов уже начали вводить ограничения для их передвижения.

РБК-Украина рассказывает, где уже ввели ограничения на движение мототранспорта в Украине.

Первой ограничения ввела Глыбокская территориальная община, что в Черновицкой области.

Что именно предусмотрено

С 22:00 до 08:00 часов запрещено передвижение мотоциклов, мотороллеров и другого двухколесного транспорта, уровень шума которых превышает санитарные нормы (ДСТУ).

Круглосуточно запрещено движение мототранспорта без исправной выхлопной системы или с глушителями, усиливающими шум.

В громаде объясняют это решение тем, что во время воздушных тревог и атак беспилотниками типа "Шахед" любой лишний шум может мешать вовремя среагировать или даже дезориентировать.

"Громкий транспорт нарушает покой жителей, особенно уязвимых категорий - детей, пожилых людей, семей военных", - сказано в сообщении.

Контролировать выполнение запрета должна полиция. В частности, в правоохранители будут осуществлять проверки и рейды и реагировать на обращения граждан о нарушениях.

Еще одна община ввела запрет

Ограничения на передвижение мототранспортом ввел и Козелецкий поселковый совет, что в Черниговской области.

"В связи с многочисленными жалобами жителей общины на чрезмерный шум от мотоциклов, особенно в вечернее и ночное время, в Козелецкой общине принято решение об ограничении в движении некоторых транспортных средств на территории Козелецкой поселковой территориальной общины", - сказано в сообщении.

На всей территории общины запрещено движение мототранспорта, который:

  • не оборудован шумопоглотителями (глушителями);
  • имеет так называемую выхлопную систему "прямоток";
  • осуществляет агрессивное или опасное управление.

Также установлен запрет на передвижение мототранспорта с повышенным уровнем шума в период с 22:00 до 08:00 ежесуточно и во время воздушной тревоги.

В случае выявления нарушений, полиция может:

  • останавливать такие транспортные средства;
  • изымать их на штрафплощадку;
  • фиксировать факты участия несовершеннолетних в управлении техникой.

Напомним, по словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в последнее время российские войска усилили атаки на различные регионы Украины. В частности, они изменили тактику применения ударных дронов типа "Шахед".

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