В Киеве горел жилой дом из-за атаки дронов: в ГСЧС показали последствия

В Киеве уже ликвидировали пожар в жилом доме в Подольском районе, который вспыхнул из-за вражеской атаки с применением беспилотников поздно вечером 21 марта. Появились кадры ликвидации последствий вражеского обстрела.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как проинформировали чрезвычайники, пожар в Подольском районе Киева произошел на 3 этаже жилой трехэтажки.

"Огонь перекинулся на мансардный этаж. Во время тушения пожарные эвакуировали четырех человек", - рассказали в ГСЧС.

Также отмечается, что пожар в столице ликвидировали в 23:29 на площади 100 кв. м.

Чрезвычайники добавили, что обошлось без пострадавших.

Вражеская атака дронов на Киев 21 марта

Напомним, вечером накануне был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной воздушной атаки. Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство страны с разных направлений.

Из-за угрозы ударов "Шахедов" в ряде областей объявили воздушную тревогу.

В Киеве на фоне дроновой атаки были слышны взрывы, местные власти рассказали о работе ПВО в столице, в частности на левом берегу и в районе Пущи-Водицы. Фиксировалось движение БПЛА противника в сторону центра столицы.

В мэрии информировали, что в результате падения обломков сбитого дрона противника на крышу жилого дома в Подольском районе Киева произошло возгорание.