В Киеве обломки дрона упали на крышу жилого дома

Российские оккупанты сегодня, 21 марта, вечером атаковали Киев дронами. Обломки одного из беспилотников упали на крышу жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар начался на четвертом этаже четырехэтажки. К медикам пока никто не обращался.

Также начальник КГВА призвал киевлян находится в укрытии, поскольку тревога продолжается.

Он уточнил, что на место инцидента уже направились спасатели.

"По предварительной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание", - написал Ткаченко.

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 21 марта, запустили по Украине свои дроны-камикадзе. Часть из них уже долетела до Киева.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что на левом берегу столицы работает противовоздушная оборона.

Также россияне ударили беспилотниками по Запорожью. Известно, что одна женщина погибла. При этом еще пять мирных жителей получили ранения.

По состоянию на сейчас тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.