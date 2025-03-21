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В Киеве обломки дрона упали на крышу жилого дома

Киев, Пятница 21 марта 2025 22:29
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В Киеве обломки дрона упали на крышу жилого дома Иллюстративное фото: в Киеве начался пожар из-за атаки дронов (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 21 марта, вечером атаковали Киев дронами. Обломки одного из беспилотников упали на крышу жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"По предварительной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского дрона на крышу жилого дома в Подольском районе произошло возгорание", - написал Ткаченко.

Он уточнил, что на место инцидента уже направились спасатели.

Также начальник КГВА призвал киевлян находится в укрытии, поскольку тревога продолжается.

Обновлено 22:32

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что пожар начался на четвертом этаже четырехэтажки. К медикам пока никто не обращался.

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 21 марта, запустили по Украине свои дроны-камикадзе. Часть из них уже долетела до Киева.

Мэр Виталий Кличко сообщал, что на левом берегу столицы работает противовоздушная оборона.

Также россияне ударили беспилотниками по Запорожью. Известно, что одна женщина погибла. При этом еще пять мирных жителей получили ранения.

По состоянию на сейчас тревога объявлена в большинстве областей Украины.

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Киев Война в Украине Атака дронов
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