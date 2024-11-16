В Киеве горел рынок "Десна": есть пострадавшие
Сегодня, 16 ноября, в Днепровском районе произошел пожар на рынке. Во время этого пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
Спасатели отметили, что в 18.44 им поступило сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича. В сети сообщалось, что пожар произошел на столичном рынке "Десна".
"На территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание ликвидировали в 19:50 на площади 50 кв. м", - сообщили в ГСЧС.
Фото: в Киеве горел рынок (facebook.com/DSNSKyiv)
По данным спасателей, после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Пожары в Киеве
Напомним, что летом на острове Труханов в Киеве поднялся пожар.
К тому же мы писали, что пожар произошел в Соломенском районе Киева. Тогда поднялся пожар в одном из складских помещений.
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