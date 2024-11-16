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В Киеве горел рынок "Десна": есть пострадавшие

Киев, Суббота 16 ноября 2024 21:40
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В Киеве горел рынок "Десна": есть пострадавшие Фото: в Киеве горел рынок "Десна" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 ноября, в Днепровском районе произошел пожар на рынке. Во время этого пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Спасатели отметили, что в 18.44 им поступило сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича. В сети сообщалось, что пожар произошел на столичном рынке "Десна".

"На территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание ликвидировали в 19:50 на площади 50 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Киеве горел рынок (facebook.com/DSNSKyiv)

По данным спасателей, после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожары в Киеве

Напомним, что летом на острове Труханов в Киеве поднялся пожар.

К тому же мы писали, что пожар произошел в Соломенском районе Киева. Тогда поднялся пожар в одном из складских помещений.

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