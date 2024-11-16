В Киеве горел рынок "Десна": есть пострадавшие

Сегодня, 16 ноября, в Днепровском районе произошел пожар на рынке. Во время этого пострадали два человека.

Спасатели отметили, что в 18.44 им поступило сообщение о пожаре на улице Николая Кибальчича. В сети сообщалось, что пожар произошел на столичном рынке "Десна".

"На территории рынка произошло возгорание в торговом павильоне. Возгорание ликвидировали в 19:50 на площади 50 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Фото: в Киеве горел рынок (facebook.com/DSNSKyiv)

По данным спасателей, после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.