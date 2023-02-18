В Соломенском районе Киева сильный пожар на складе: фото и видео

Сегодня, 18 февраля, в Соломенском районе Киева начался пожар в одном из складских помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, горит складское помещение. "Подразделения ГСЧС и КАСС выехали на место", - добавил мэр столицы. Обновлено в 17:45: Кличко добавил, что возгорание произошло в одноэтажном, отдельно стоящем, металлическом помещении склада. "Пожар на площади 100 м кв. Ранг пожара - 1. Пострадавших не обнаружили. Пожар локализовали", - пояснил он.