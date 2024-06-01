В Киеве горела высотка: есть пострадавшие, спасены дети (фото)

"Возгорание произошло в электрощитовой 16-этажного жилого дома с 1 по 14 этаж, также загорелось электрооборудование в подвальном помещении", - говорится в сообщении.

В ходе разведки из задымленного здания подразделениями ГСЧС спасены трое детей и восемь взрослых.

"Для спасения также применялась специальная высотная техника ГСЧС. Троим взрослым была оказана медицинская помощь на месте. Предварительный диагноз - острая реакция на стресс", - добавили спасатели.

Пожар был ликвидирован за полчаса. Причина выясняется.

Пожары в Киеве

31 мая в Киеве в торговом центре Lavina Mall поднялся дым. В ГСЧС уточнили, что пожара в ТЦ нет. А причину задымления устанавливают.

В конце мая в Киеве вспыхнул пожар на станции технического обслуживания.

Кроме того, в марте в Шевченковском районе Киева горела многоэтажка, погибла женщина.