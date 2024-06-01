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У Києві горіла висотка: є постраждалі, врятовані діти (фото)

Фото: в Києві горіла багатоповерхівка (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві горіла багатоповерхівка. Вогнеборцям вдалось врятувати трьох дітей та дророслих. Без постраждалих не обійшлося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Загорання сталося в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, також зайнялося електрообладнання в підвальному приміщенні", - йдеться у повідомленні.

В ході розвідки із задимленої будівлі підрозділами ДСНС врятовано трьох дітей та вісім дорослих.

"Для порятунку також застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС.Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз - гостра реакція на стрес", - додали рятувальники.

 

Пожежу ліквідували за пів години. Причина з'ясовується.

Пожежі у Києві

31 травня в Києві в торговому центрі Lavina Mall піднявся дим. У ДСНС уточнили, що пожежі у ТЦ немає. А причину задимлення встановлюють.

Наприкінці травня у Києві спалахнула пожежа на станції технічного обслуговування.

Крім того, у березні у Шевченківському районі Києва горіла багатоповерхівка, загинула жінка.

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КиївПожежа