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В Киеве горела СТО, из пожара спасли мужчину

Фото: в Киеве 19 ноября горела СТО (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Пожар вспыхнул на станции технического обслуживания автомобилей в Киеве. Из огня спасли мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.

Пожар вспыхнул с утра в воскресенье, 19 ноября. Причины и обстоятельства пожара пока не известны. Их будут устанавливать правоохранители.

Спасатели отметили, что во время тушения пожара обнаружили пострадавшего. Мужчина был с острым отравлением угарным газом. Пострадавший был передан медикам.

 

Фото: в Киеве 19 ноября горела СТО (t.me/mvs_ukraine)

Пожар в столице

Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.

Вчера в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.

Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.

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КиевМинистерство внутренних дел УкраиныГСЧСПожар