В Киеве горела СТО, из пожара спасли мужчину

Пожар вспыхнул на станции технического обслуживания автомобилей в Киеве. Из огня спасли мужчину.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел в Telegram.
Пожар вспыхнул с утра в воскресенье, 19 ноября. Причины и обстоятельства пожара пока не известны. Их будут устанавливать правоохранители.
Спасатели отметили, что во время тушения пожара обнаружили пострадавшего. Мужчина был с острым отравлением угарным газом. Пострадавший был передан медикам.
Фото: в Киеве 19 ноября горела СТО (t.me/mvs_ukraine)
Пожар в столице
Напомним, масштабный пожар произошел на станции технического обслуживания в Соломенском районе Киева во вторник, 14 ноября.
Вчера в центре Киева вспыхнул пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. ГСЧС сообщила, что на Подоле горело кафе. Жертв и пострадавших нет.
Кроме того, к вечеру 12 ноября в Дарницком районе Киева загорелся склад со стройматериалами.
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