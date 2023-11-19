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У Києві горіла СТО, з пожежі врятували чоловіка

Фото: у Києві 19 листопада горіла СТО (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа спалахнула на станції технічного обслуговування авто у Києві. З вогню врятували чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

Пожежа спалахнула зранку у неділю, 19 листопада. Причини та обставини пожежі поки невідомі. Їх встановлюватимуть правоохоронці.

Рятувальники зазначили, що під час гасіння пожежі виявили постраждалого. Чоловік був з гострим отруєнням чадним газом. Постраждалого передали медикам.

 

Фото: у Києві 19 листопада горіла СТО (t.me/mvs_ukraine)

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Вчора у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає. 

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.

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КиївМіністерство внутрішніх справ УкраїниДСНСПожежа