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В санатории на Прикарпатье вспыхнул пожар: эвакуировали более 100 человек

Ворохта, Среда 01 января 2025 12:54
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В санатории на Прикарпатье вспыхнул пожар: эвакуировали более 100 человек Фото: в санатории в Ворохте вспыхнул пожар (facebook.com/dsns.if)
Автор: Наталья Юрченко

В курортной Ворохте Ивано-Франковской области произошел пожар в санатории. Из здания эвакуировали более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Ивано-Франковской области в Facebook.

Сегодня, 1 января, в 08:01 к спасателям поступило сообщение о пожаре в здании санатория, расположенного в поселке Ворохта Надворнянского района.

Спасатели выяснили, что горела крыша четырехэтажного здания. Огонь охватил около 150 квадратных метров. Бойцы ГСЧС и администрация санатория эвакуировали 102 человека, среди которых 10 детей и 7 работников санатория. Всех эвакуированных разместили в соседнем корпусе.

В 09:43 спасатели полностью ликвидировали пожар в санатории. На месте происшествия работали 52 спасателя и 14 единиц специализированной техники.

В результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения огня сейчас устанавливается.

Фото: в Ворохте горел санаторий (facebook.com/dsns.if)

Как мы сообщали, под Киевом в новогоднюю ночь вспыхнул пожар. Спасатели сообщили о гибели двух человек.

Также, как известно, россияне в новогоднюю ночь запускали по Украине дроны. В Киеве упали обломки, это привело к пожарам и разрушениям. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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ГСЧС Ивано-Франковская область Пожар
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