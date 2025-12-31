В Киеве за час до Нового года объявили воздушную тревогу

В Киеве вечером 31 декабря за час до Нового года объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников. После объявления тревоги в пригороде был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КМВА и карту воздушных тревог.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сказано в сообщении.

В Воздушных силах также сообщили о вражеском дроне, который пытался пролететь возле Киева.

"БпЛА мимо Киева на северо-западе в направлении на/против н.п.Коцюбинское", - сказано в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что после объявления тревоги в пригородах столицы были слышны взрывы. Предварительно, противовоздушная оборона отработала по вражеской цели. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:50 31 декабря выглядит так: