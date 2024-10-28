В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: где ситуация самая плохая

По состоянию на утро понедельника, 28 октября, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве - средний. При этом радиационный фон во всем городе - в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

Между тем, на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на левом берегу Киева загрязнение фиксируют по следующим адресам:

На стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха на правом берегу Киева утром 28 октября показатели по загрязнению таковы:

Загрязнение воздуха пылью

Напомним, утром понедельника, 30 сентября 2024 года, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничивать пребывание на улице и закрывать окна.

Позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что ветер переносит воздух с пылью в виде мельчайших частиц в верхних слоях атмосферы на территорию нашей страны из Каспийской низменности.

Сообщалось также, что в Киевскую область и столицу Украины ухудшение качества воздуха доберется несколько позже.

Эксперты отмечали, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

1 октября в Государственной экологической инспекции столичного округа рассказали, что пыль из Каспия действительно добралась до столицы, однако ухудшение качества воздуха в Киевской области могут фиксироваться не только из-за этого.

Утром 25 октября в двух городах западной части Украины также зафиксировали максимально вредный уровень загрязнения воздуха.

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