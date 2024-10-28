У Києві фіксують забруднення повітря: де ситуація найгірша

Станом на ранок понеділка, 28 жовтня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві - середній. При цьому радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

Тим часом на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на лівому березі Києва забруднення фіксують за такими адресами:

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря на правому березі Києва зранку 28 жовтня показники щодо забруднення є такими:

Забруднення повітря пилом

Нагадаємо, зранку понеділка, 30 вересня 2024 року, дехто з мешканців України зафіксував суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж публікували відповідні фото та відео, на яких можна було побачити, що повітря змінило "колір". Представники місцевої влади рекомендували людям берегти здоров'я, обмежувати перебування на вулиці та зачиняти вікна.

Пізніше в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що вітер переносить повітря з пилом у вигляді найдрібніших частинок у верхніх шарах атмосфери на територію нашої країни з Каспійської низовини.

Повідомлялось також, що до Київської області та столиці України погіршення якості повітря дістанеться дещо згодом.

Експерти зазначали, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

1 жовтня у Державній екологічній інспекції столичного округу розповіли, що пил із Каспію дійсно дістався столиці, проте погіршення якості повітря в Київській області можуть фіксувати не лише через це.

Зранку 25 жовтня у двох містах західної частини України також зафіксували максимально шкідливий рівень забруднення повітря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.