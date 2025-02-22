Зимние дороги: как не попасть в ловушку основных ошибок водителя

Уровень совершенства современных автомобилей таков, что можно говорить о полной безопасности поездок даже в худших зимних условиях. Но при условии, что человек за рулем не будет совершать принципиальных ошибок.

Зимняя дорога в Украине означает снег, укатанный снег, лед, чистый асфальт с водой и без, и наконец шугу - мокрую снежную кашу. А еще - чистый сухой асфальт. Причем добавляет рисков нашим дорогам то, что все упомянутое может встретиться в течение одной поездки. Натворить ошибок в таких условиях действительно недолго, но на самом деле и избегать их тоже довольно просто.

Ошибки зимой за рулем

Поговорим об ошибках, которые немалая часть водителей даже не считает ошибками и вообще не воспринимает как нечто опасное.

- По зимней дороге как по летней. Мы имеем в виду не явные зимние условия (снег, лед, шуга и т.д.), а ситуацию, когда асфальт как будто чистый, и водитель движется по нему так же уверенно и быстро, с обгонами и сменой полос, как двигался бы при температуре на пятнадцать-двадцать градусов выше. При этом даже заслуженный водитель-ветеран не может спрогнозировать, когда чистая дорога превратится в скользкую. Ведь за полминуты вам может попасться замерзшая лужа, путепровод с гололедом или наметенным снегом, облако со снежным зарядом и тому подобное.

- Резкое торможение. Зимой есть целый набор покрытий, тормозить на которых следует осторожно, в том числе и при наличии электронных помощников типа ABS и ESP. Даже при плюсовой температуре при торможении на снегу или мокром асфальте колеса могут пойти юзом. И только на чистом сухом асфальте можно тормозить так, как бы вы это делали летом. К сожалению, мы не всегда видим дорогу впереди себя настолько далеко, чтобы зимой быть уверенным в успешном замедлении в режиме "в пол": а вдруг потребность в экстренном торможении возникнет, когда под колесами будет лед? Отсюда имеем третью распространенную ошибку;

- Высокая скорость. Конечно, и в зимнем сезоне бывают дни, когда можно ехать сугубо в летнем темпе. Но в основном мы имеем риск того, что за очередным поворотом чистая сухая дорога изменится на пятна льда, полосы снега или лужи. Словом, зимой надо придерживаться такого скоростного режима, чтобы всегда была возможность отреагировать на появление на дороге перед машиной какого-то зимнего сюрприза;

- Резкое вращение руля. Только на сухом асфальте и при умеренном морозе можно позволить себе такие роскоши, как резкий поворот руля в ту или иную сторону. Если сделать так на заснеженной поверхности или на льду, машина может не отреагировать на это действие, или отреагирует так, что водитель потеряет над ней контроль. Поэтому лучше на весь зимний сезон настроить свою водительскую манеру на плавность всех действий с рулем и педалями. И, кстати, в поворотах вообще лучше направлять машину так, чтобы выворот колес был наименьшим - то есть выбирайте траекторию по возможности с большим радиусом;

Движение с непрогретым салоном. В холодную или в сырую погоду перед выездом в дорогу обязательно позаботьтесь, чтобы все окна были чистыми от снега, льда и запотевания. Лучше дождаться, чтобы "печка" полностью прогрела салон, чтобы исключить вероятность повторного запотевания или обледенения стекол - особенно если на дворе мороз, снегопад или дождь.

Коротко

Зима - она всегда зима, даже если в последние годы украинские зимы кажутся нам мягкими и дружественными. Именно на дорогах, особенно за городом, где возможны локальные зоны высокой влажности и низкой температуры, следует ожидать сугубо зимних явлений - гололеда, снежной шуги, тумана и других осадков. Словом - зиме нельзя доверять, оставайтесь бдительными за рулем не просто до весны, а вплоть до установления стабильно теплой погоды.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.