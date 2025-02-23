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В Киеве второй день ухудшается качество воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Фото: в Киеве второй день ухудшается качество воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве второй день подряд фиксируют ухудшение качества воздуха. На левом берегу столицы фиксируют очень высокий уровень загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как отмечается, на правом берегу уровень загрязненности средний, на левом - очень высокий.

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.

 

Фото: в Киеве второй день загрязненный воздух (asm.kyivcity.gov.ua)

В связи с загрязнением воздуха киевлянам рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени - можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что вчера, 22 февраля, в Киеве также фиксировали ухудшение качества воздуха.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет небольшая облачность, но без осадков. Лишь днем в восточных областях местами возможен небольшой снег.

Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем у среднего -1 -6 градусов, а на западе Украине небольшой "плюс".

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что с 25 февраля в Украину может прийти потепление.

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КГГАКиевЗагрязнение воздуха