В Киеве второй день ухудшается качество воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

В Киеве второй день подряд фиксируют ухудшение качества воздуха. На левом берегу столицы фиксируют очень высокий уровень загрязнения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как отмечается, на правом берегу уровень загрязненности средний, на левом - очень высокий.
Вероятной причиной повышения уровня загрязненности является накопление взвешенных веществ (пыли). Маловетреная погода при повышенном атмосферном давлении не способствует рассеиванию примесей.
Фото: в Киеве второй день загрязненный воздух (asm.kyivcity.gov.ua)
В связи с загрязнением воздуха киевлянам рекомендуют:
Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени - можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.
Напомним, что вчера, 22 февраля, в Киеве также фиксировали ухудшение качества воздуха.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет небольшая облачность, но без осадков. Лишь днем в восточных областях местами возможен небольшой снег.
Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем у среднего -1 -6 градусов, а на западе Украине небольшой "плюс".
Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что с 25 февраля в Украину может прийти потепление.
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