В Киеве второй день ухудшается качество воздуха: где самый высокий уровень загрязнения

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине будет небольшая облачность, но без осадков. Лишь днем в восточных областях местами возможен небольшой снег.

Украинцев предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха днем у среднего -1 -6 градусов, а на западе Украине небольшой "плюс".

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что с 25 февраля в Украину может прийти потепление.

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