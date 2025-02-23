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У Києві другий день погіршується якість повітря: де найвищий рівень забруднення

Фото: у Києві другий день погіршується якість повітря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві другий день поспіль фіксують погіршення якості повітря. На лівому березі столиці фіксують дуже високий рівень забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як зазначається, на правому березі рівень забрудненості середній, на лівому - дуже високий.

Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є накопичення завислих речовин (пилу). Маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

 

Фото: у Києві другий день забруднене повітря (asm.kyivcity.gov.ua)

У зв'язку з забрудненням повітря киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Стежити за поточним станом якості повітря в режимі реального часу - можна за посиланням та в застосунку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що вчора, 22 лютого, у Києві також фіксували погіршення якості повітря.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде невелика хмарність, але без опадів. Лише вдень у східних областях місцями можливий невеликий сніг.

Українців попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вдень у середнього -1 -6 градусів, а на заході Україні невеликий "плюс".

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з 25 лютого в Україну може прийти потепління.

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КМДАКиївЗабруднення повітря