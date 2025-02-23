У Києві другий день погіршується якість повітря: де найвищий рівень забруднення

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде невелика хмарність, але без опадів. Лише вдень у східних областях місцями можливий невеликий сніг.

Українців попереджають про ожеледицю на дорогах. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вдень у середнього -1 -6 градусів, а на заході Україні невеликий "плюс".

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що з 25 лютого в Україну може прийти потепління.

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