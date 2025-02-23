Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 23 февраля, в Украине ожидается небольшой снег. Мороз продолжит держаться, напоминая о зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Небольшая облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях местами небольшой снег.

Погода в Украине

В феврале 2025 погода в Украине показала, что такое настоящая зима. Местами, ночью, температура опускалась до рекордных -20 градусов.

Мороз продолжает держаться и днем. И это при том, что синоптики прогнозировали в феврале 2025 года среднюю месячную температуру воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

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