Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 23 февраля, в Украине ожидается небольшой снег. Мороз продолжит держаться, напоминая о зиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность. Без осадков, лишь днем в восточных областях местами небольшой снег.
На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 1-6° мороза, в западных областях 0-5° тепла.
Погода в Киеве и области
Небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 1-6° мороза; в Киеве днем 1-3° мороза.
Погода в Украине 23 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Украине
В феврале 2025 погода в Украине показала, что такое настоящая зима. Местами, ночью, температура опускалась до рекордных -20 градусов.
Мороз продолжает держаться и днем. И это при том, что синоптики прогнозировали в феврале 2025 года среднюю месячную температуру воздуха в Украине прогнозируется от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.
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