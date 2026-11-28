Иллюстративное фото: в Киеве дрон попал в объект критической инфраструктуры (коллаж РБК-Украина)

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Днем 28 ноября российский российский дрон попал в объект критической инфраструктуры в Киеве. В столице возможны перебои со светом и водой.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве попадание в объект критической инфраструктуры. Специалисты оперативно выясняют степень повреждений", - отметил Кличко. По информации мэра, в некоторых районах города могут быть перебои с электро- и водоснабжением.