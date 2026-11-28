Ілюстративне фото: у Києві дрон влучив в обʼєкт критичної інфраструктури (колаж РБК-Україна)

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Вдень 28 листопада російський російський дрон влучив в обʼєкт критичної інфраструктури у Києві. У столиці можливі перебої зі світлом та водою.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"У Києві влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень", - зазначив Кличко. За інформацією мера, у деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням.