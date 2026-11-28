Российский дрон ударил по девятиэтажке в Харькове
Российские войска днем 28 ноября ударили дроном по девятиэтажному жилому дому в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Зафиксирован вражеский удар дроном по девятиэтажному жилому дому в Киевском районе", - сообщил Синегубов.
Предварительно попадание произошло на уровне 8-9 этажей.
Выясняется информация о возможных пострадавших и последствиях обстрела. Все службы экстренной службы работают в усиленном режиме.
Обновлено 13:03
В результате вражеского удара один человек получил острую реакцию на стресс.
Попадание произошло в стену на уровне 9-го этажа. В доме повреждены окна.
Обновлено 13:20
В Харькове в результате вражеского удара острой реакции на стресс подверглись 43-летняя и 68-летняя женщины.
Напомним, в ночь на 28 ноября российские войска атаковали Украину более сотни ударных дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 141 враждебную цель. В то же время, зафиксировано попадание на 13 локациях.