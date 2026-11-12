Литва поможет Украине оборудованием для энергетики перед новыми атаками РФ
Литва передаст Украине часть оборудования для энергетики, решение об этом уже принято. Зеленский также рассказал, что в Абу-Даби удалось договориться об обмене пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Лидеры обсудили помощь украинской энергетике и логистическую поддержку. По словам Зеленского, сейчас очень сложно во многих городах и в Украине понимают, какие объекты могут стать целями новых атак.
Литва предоставит часть требуемого оборудования. Решение об этом уже принято, и Украина ожидает поставок.
Зеленский рассказал Науседе о встречах, состоявшихся в Абу-Даби. Он отметил, что Украина и Литва максимально координируются по всем вопросам, касающимся мирных усилий.
"Самое важное - удалось договориться об обмене пленными, и рассчитываем, что он будет большим", - подчеркнул президент.
Также президенты говорили о председательстве Литвы в Совете ЕС первой половины 2027 года. Украина стремится к концу 2026 открыть все переговорные кластеры, а во время литовского председательства уже закрывать переговорные разделы. По словам Зеленского, Литва полностью поддерживает идеи, которые могут ускорить этот процесс.
О том, что среди тем переговоров в Абу-Даби есть подготовка крупного обмена пленными, источник РБК-Украина сообщил еще в первый день встреч. Трехсторонние переговоры Украины, США и России стартовали 10 ноября и продолжались два дня.
В то же время, других договоренностей стороны не достигли. По данным источников, во второй день российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.