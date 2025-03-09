В Киеве слышны взрывы на фоне атаки дронов. Работает ПВО

Воздушные атаки РФ

Вечером в субботу, 8 марта, российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Во многих областях была объявлена воздушная тревога.

В частности, агрессор атаковал ударными БпЛА Запорожскую область. В областном центре было слышно до 10 взрывов.

Враг повредил объект критической инфраструктуры, в Запорожье и области возможны перебои с подачей тепла и газа, есть пострадавшие.

Также россияне обстреляли город Дружковка в Донецкой области. Поврежден ряд многоэтажных домов.

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