У Києві чутно вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

У Києві чутно вибухи на тлі атаки російських ударних дронів "Шахед". Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Перші вибухи у місті почали лунати о 00:07 неділі 9 березня, також лунають кулеметні черги роботи по повітряних цілях.
У місті зберігається загроза з повітря.
"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях. Можлива робота ППО", - повідомили у КМВА.
За даними моніторингових каналів, о 0:15 більшість дронів рухалися зі сходу на Бровари та ДВРЗ і Лісовий масив у Києві. Також були помічені БпЛА в напрямку Жулян.
Ввечері у суботу, 8 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, агресор атакував ударними БпЛА Запорізьку область. В обласному центрі пролунали до 10 вибухів.
Ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, у Запоріжжі та області можливі перебої з подачею тепла і газу.
Також росіяни обстріляли місто Дружківка у Донецькій області. Пошкоджена низка багатоповерхових будинків, є постраждалі.
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