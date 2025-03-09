У Києві чутно вибухи на тлі атаки дронів. Працює ППО

Повітряні атаки РФ

Ввечері у суботу, 8 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, агресор атакував ударними БпЛА Запорізьку область. В обласному центрі пролунали до 10 вибухів.

Ворог пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, у Запоріжжі та області можливі перебої з подачею тепла і газу.

Також росіяни обстріляли місто Дружківка у Донецькій області. Пошкоджена низка багатоповерхових будинків, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.