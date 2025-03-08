ua en ru
Вс, 09 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов

Киев, Суббота 08 марта 2025 22:39
UA EN RU
Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов Фото: россияне снова атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед" (Юлия Червинская/РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Вечером в субботу, 8 марта, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне снова запустили в направлении нашей страны ударные дроны типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:52 российские беспилотники двигались::

  • в Николаевской области - курсом на юго-западное направление;
  • в Днепропетровской области - курсом на запад;
  • в Полтавской области - курсом на юго-западное;
  • в Харьковской области - курсом на север;
  • в Сумской области - курсом западным, на Черниговскую область. Другая группа на юг, на Полтавскую область;
  • в Черниговской области - курсом юго-западным, на Киевскую область;
  • в Черкасской и Кировоградской областях - курсом на запад;

По состоянию на 23:07 вражеские БпЛА двигались:

  • в Черкасской области курсом на юго-запад;
  • в Полтавской области курсом на север;
  • в Днепропетровской области курсом на север;
  • на севере Сумской области курсом юго-западным, в направлении Полтавской области и на север;
  • в Черниговской области курсом западным, на Киевскую область;
  • в Киевской и Житомирской областях курсом на запад.

По состоянию на 23:36 основная часть российских ударных беспилотников двигались:

  • в Киевской, Черниговской и Житомирской областях юго-западным курсом;
  • на севере Хмельницкой области курсом на Староконстантинов.

По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядела так:

Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов

Фото: Карта воздушных тревог Украины (/t.me/povitryanatrivogaaa)

Массированные обстрелы Украины

Вечером 8 марта российские военные атаковали Запорожскую область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов.

В ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине несколько ракет и почти 150 дронов. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.

Под ударом в частности были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ также нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Россияне попытались подойти к Судже по трубе газопровода, их уничтожают десантники
Россияне попытались подойти к Судже по трубе газопровода, их уничтожают десантники
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена