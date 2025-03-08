Украина под атакой российских ударных дронов: где риск ударов
Вечером в субботу, 8 марта, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне снова запустили в направлении нашей страны ударные дроны типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 21:52 российские беспилотники двигались::
- в Николаевской области - курсом на юго-западное направление;
- в Днепропетровской области - курсом на запад;
- в Полтавской области - курсом на юго-западное;
- в Харьковской области - курсом на север;
- в Сумской области - курсом западным, на Черниговскую область. Другая группа на юг, на Полтавскую область;
- в Черниговской области - курсом юго-западным, на Киевскую область;
- в Черкасской и Кировоградской областях - курсом на запад;
По состоянию на 23:07 вражеские БпЛА двигались:
- в Черкасской области курсом на юго-запад;
- в Полтавской области курсом на север;
- в Днепропетровской области курсом на север;
- на севере Сумской области курсом юго-западным, в направлении Полтавской области и на север;
- в Черниговской области курсом западным, на Киевскую область;
- в Киевской и Житомирской областях курсом на запад.
По состоянию на 23:36 основная часть российских ударных беспилотников двигались:
- в Киевской, Черниговской и Житомирской областях юго-западным курсом;
- на севере Хмельницкой области курсом на Староконстантинов.
По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядела так:
Фото: Карта воздушных тревог Украины (/t.me/povitryanatrivogaaa)
Массированные обстрелы Украины
Вечером 8 марта российские военные атаковали Запорожскую область ударными дронами. В городе прозвучало до 10 взрывов.
В ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине несколько ракет и почти 150 дронов. Силы ПВО уничтожили более половины дронов и одну крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны.
Под ударом в частности были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли более 10 человек, еще 40 получили ранения.
Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ также нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.
Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.
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