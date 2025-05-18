В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

В Киеве слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В 02:41 в городская военная администрация сообщила о ряде воздушных целей в Киевской области.

"Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы. Угроза для Киева остается. Вражеские дроны меняют направление движения", - говорилось в сообщении.

В 02:47 в КГВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в администрации.

"Работает ПВО!", - написал Ткаченко.

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