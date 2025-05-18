ua en ru
Вс, 18 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО

Киев, Воскресенье 18 мая 2025 02:53
UA EN RU
В Киеве слышны звуки взрывов. Работает ПВО Фото: военные сбивают российские "Шахеды" в небе над Киевом (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве слышны звуки взрывов. Силы противовоздушной обороны работают над уничтожением российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

В 02:41 в городская военная администрация сообщила о ряде воздушных целей в Киевской области.

"Продолжается работа ПВО, которую слышно в окрестностях столицы. Угроза для Киева остается. Вражеские дроны меняют направление движения", - говорилось в сообщении.

В 02:47 в КГВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы уже в небе над Киевом.

"Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в администрации.

"Работает ПВО!", - написал Ткаченко.

Новость обновляется...

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
NEWS
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину