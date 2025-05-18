У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО
У Києві чути звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють над збиттям ударних російських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
О 02:41 у міська військова адміністрація повідомила про низку повітряних цілей у Київській області.
"Триває робота ППО, яку чути на околицях столиці. Загроза для Києва залишається. Ворожі дрони змінюють напрямок руху", - йшлося у повідомленні.
О 02:47 у КМВА повідомили про роботу ППО над ліквідацією загрози вже у небі над Києвом.
"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - повідомили в адміністрації.
"Працює ППО!", - написав Ткаченко.
Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Києві та на околицях столиці, а також у Борисполі.
Оновлено 03:14
У КМВА повідомили, що робота ППО по ворожих повітряних цілях триває.
Дронова атака Росії
В ніч на 18 травня російські терористи масовано атакують України дронами-камікадзе "Шахед". У повітряному просторі країни фіксується від 60 до 80 дронів одночасно.
Вранці у суботу, 17 травня, російські загарбники вдарили дроном "Ланцет" по евакуаційному мікроавтобусу в районі міста Білопілля у Сумській області. Внаслідок обстрілу загинули 9 людей.
А в ніч на 16 травня, армія РФ масовано обстріляла "Шахедами" Одеську область.
Внаслідок атаки у лікарні від завданих поранень загинула жінка.
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