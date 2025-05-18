У Києві чути звуки вибухів. Працює ППО

У Києві чути звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють над збиттям ударних російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

О 02:41 у міська військова адміністрація повідомила про низку повітряних цілей у Київській області.

"Триває робота ППО, яку чути на околицях столиці. Загроза для Києва залишається. Ворожі дрони змінюють напрямок руху", - йшлося у повідомленні.

О 02:47 у КМВА повідомили про роботу ППО над ліквідацією загрози вже у небі над Києвом.

"Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - повідомили в адміністрації.

"Працює ППО!", - написав Ткаченко.

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Києві та на околицях столиці, а також у Борисполі.

Оновлено 03:14

У КМВА повідомили, що робота ППО по ворожих повітряних цілях триває.