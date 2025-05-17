Россияне атакуют Украину дронами "Шахед": где риск ударов
Российские военные продолжают террор Украины дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена тревога, слышны взрывы и работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
В субботу, 17 мая, военные агрессора начали атаку дронов небольшими группами еще около 16:00 из Белгородской области.
В течение дня и вечера, ударные беспилотники двигались в направлении Харькова и Полтавы, а также Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей.
Около 20:00 также были обнаружены БпЛА на севере Черниговской области, направлялись на юго-запад.
По состоянию на 23:10 российские "Шахеды" двигались:
- группа на севере Сумской области, курсом на Черниговскую область;
- группа на севере и в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;
- в Полтавской области, курсом на Черкасскую область;
- группа на востоке Харьковской области, курс на запад;
- группа на востоке Днепропетровской области, курсом на север;
- группа на востоке Донецкой области, курс на северо-запад.
По состоянию на 23:28 вражеские БпЛА двигались:
- несколько групп на севере и в центре Сумской области, курсом на запад, юго-запад;
- несколько групп на севере и в центре Черниговской области, курсом на юго-запад;
- на севере Черкасской области, курсом на юго-запад;
- на востоке и юге Полтавской области, курсом на север;
- несколько групп на востоке, юге и в центре Харьковской области, курсом на запад;
- несколько групп вдоль границы Харьковской и Днепропетровской областей, курсом на северо-запад;
- на севере Запорожской области, курсом на север.
В 23:39 была объявлена воздушная тревога в Киевской области из-за атаки дронов. Предыдущая тревога длилась с 21:04 по 22:21.
По состоянию на 23:40 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары России
Утром в субботу, 17 мая, российские террористы атаковали дроном "Ланцет" микроавтобус, который эвакуировал жителей города Белополье в Сумской области. В результате обстрела погибли 9 человек, преимущественно пожилые женщины.
В ООН эту атаку назвали самой смертоносной за последние несколько недель.
Кроме того, в ночь на 16 мая россияне массированно обстреляли ударными дронами Одесскую область.
В результате обстрела, после госпитализации погибла одна из пострадавших женщин.
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