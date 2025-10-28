В Киеве мужчина открыл стрельбу на Подоле: ранены двое прохожих

В Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу после конфликта с местными жителями. В результате инцидента два человека получили ранения, стрелка уже задержали.

Как отмечается, происшествие произошло поздно вечером возле одного из домов на проспекте Европейского Союза. 40-летний мужчина распивал алкоголь со знакомыми, провоцировал прохожих, а во время спора достал пистолет и несколько раз выстрелил в их сторону. Один из пострадавших получил ранение ноги, другой - живота.

После нападения злоумышленник скрылся, но полицейские оперативно установили его личность и задержали. У него изъяли травматический пистолет.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы.