В Киеве мужчина открыл стрельбу на Подоле: ранены двое прохожих

Вторник 28 октября 2025 13:25
UA EN RU
В Киеве мужчина открыл стрельбу на Подоле: ранены двое прохожих Фото: В Киеве мужчина стрелял по прохожим (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Подольском районе Киева мужчина открыл стрельбу после конфликта с местными жителями. В результате инцидента два человека получили ранения, стрелка уже задержали.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

Как отмечается, происшествие произошло поздно вечером возле одного из домов на проспекте Европейского Союза. 40-летний мужчина распивал алкоголь со знакомыми, провоцировал прохожих, а во время спора достал пистолет и несколько раз выстрелил в их сторону. Один из пострадавших получил ранение ноги, другой - живота.

После нападения злоумышленник скрылся, но полицейские оперативно установили его личность и задержали. У него изъяли травматический пистолет.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в баре на Новопечерских Липках в Киеве мужчина устроил стрельбу после драки из-за девушки. Пострадавших нет, стрелка - 30-летнего киевлянина - задержали. Ему объявили подозрение за хулиганство с оружием, что предусматривает до 7 лет тюрьмы.

РБК-Украина также писало, что Печерский суд отправил двух киевских полицейских под круглосуточный домашний арест на 60 суток. Их подозревают в избиении мужчины возле Голосеевского ТЦК после задержания. Правоохранителям инкриминируют превышение служебных полномочий, за что грозит до 8 лет заключения.

