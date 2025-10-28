У Києві чоловік відкрив стрілянину на Подолі: поранено двох перехожих

У Подільському районі Києва чоловік відкрив стрілянину після конфлікту з місцевими мешканцями. Унаслідок інциденту двоє людей дістали поранення, стрільця вже затримали.

Як зазначається, подія сталася пізно ввечері біля одного з будинків на проспекті Європейського Союзу. 40-річний чоловік розпивав алкоголь із знайомими, провокував перехожих, а під час суперечки дістав пістолет і кілька разів вистрілив у їхній бік. Один із постраждалих отримав поранення ноги, інший - живота.

Після нападу зловмисник утік, але поліцейські оперативно встановили його особу та затримали. У нього вилучили травматичний пістолет.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.