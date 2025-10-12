Стрельба в столичном баре. Полиция рассказала подробности инцидента
Столичная полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках. Ему объявлено о подозрении и грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление полиции в Киеве.
Правоохранители сообщили, что инцидент произошел на прошлых выходных в одном из заведений в Печерском районе.
Из-за девушки отдыхающие из двух разных компаний устроили драку, после чего один из мужчин достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону соперника. В результате стрельбы пострадавшие отсутствуют.
Столичные полицейские разыскали и задержали стрелка - им оказался 30-летний житель Киева.
Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли травматический пистолет и патроны к нему.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
