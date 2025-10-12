ua en ru
Стрельба в столичном баре. Полиция рассказала подробности инцидента

Киев, Воскресенье 12 октября 2025 16:54
Стрельба в столичном баре. Полиция рассказала подробности инцидента Фото: в результате стрельбы в киевском баре пострадавших нет (t.me/gunpKyiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Столичная полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках. Ему объявлено о подозрении и грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление полиции в Киеве.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел на прошлых выходных в одном из заведений в Печерском районе.

Из-за девушки отдыхающие из двух разных компаний устроили драку, после чего один из мужчин достал оружие и произвел несколько выстрелов в сторону соперника. В результате стрельбы пострадавшие отсутствуют.

Столичные полицейские разыскали и задержали стрелка - им оказался 30-летний житель Киева.

Во время проведения обыска в квартире злоумышленника правоохранители изъяли травматический пистолет и патроны к нему.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, недавно мужчина устроил стрельбу возле торгового центра в Виннице. Впоследствии полицейские задержали стрелка.

Как выяснилось, между 31-летним и 21-летним мужчинами возник конфликт, из-за которого первый применил пневматический пистолет.

Отметим, что недавно на одной из улиц Львова молодые люди устроили драку со стрельбой.

Полицейские прибыли на вызов о драке, после чего молодые люди, увидев их, начали убегать. При этом один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета в воздух.

