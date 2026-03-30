В Киеве чиновница из Минкульта восхваляла Путина и "советовала" куда бить ракетами

14:55 30.03.2026 Пн
3 мин
Дома у подозреваемой нашли письма к главе Кремля
aimg Ірина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

В Киеве сообщили о подозрении начальнице одного из отделов Министерства культуры Украины, которая оправдывала войну России против Украины и распространяла пропаганду среди коллег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Читайте также: Кабмин переименовал Министерство культуры: что изменится после реформы

По данным следствия, подозреваемая, занимая должность руководителя одного из отделов Министерства, в своих разговорах оправдывала действия РФ, а полномасштабное вторжение российских военных в Украину подавала не как агрессию, а законные действия.

В частности, женщина в своих разговорах утверждала, что Украина сама спровоцировала войну, сама провоцирует удары по энергетическим объектам.

"Также чиновница размышляла куда россиянам лучше ударить своей ракетой, да еще и не одной", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители отмечают, что все это подозреваемая говорила, находясь в Киеве и наблюдая последствия российских атак.

В СБУ добавили, что киберспециалисты установили, что чиновница распространяла враждебную пропаганду среди коллег и знакомых. Среди прочего она:

  • одобрительно цитировала публичные выступления главы Кремля Владимира Путина;
  • оправдывала российские обстрелы критической инфраструктуры Украины, в частности столичных объектов энергетики;
  • распространяла фейки о Силах обороны;
  • распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте.

Лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Во время обысков у подозреваемой изъяли четыре смартфона, два ноутбука, жесткий диск и другие доказательства.

Также правоохранители обнаружили письма к российскому диктатору Владимиру Путину и неизвестным адресатам, написанные от имени ее сына, в которых он просит помочь уехать из Украины, поскольку "не хочет жить среди нацистов" и видит свое будущее в России.

Действия женщины квалифицированы по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В суд уже направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Реакция министерства

В Министерство культуры Украины отреагировали на инцидент и заявили, что решительно осуждают любые проявления поддержки государства-агрессора и действия, которые вредят национальной безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что речь идет об отдельном лице, а его действия не отражают позиции министерства.

"В Министерстве на постоянной основе действуют внутренние механизмы проверок и безопасности. В то же время, учитывая законодательные ограничения и уважение к приватности, такие меры не могут охватывать личную коммуникацию за пределами служебной деятельности", - говорится в заявлении.

Также в Минкульте отметили, что этот случай уже стал основанием для дополнительных управленческих решений. В частности, начато выяснение всех обстоятельств, усилен контроль за соблюдением стандартов государственной службы и инициировано внедрение дополнительных инструментов мониторинга рисков.

Дела о госизмене в Украине

Напомним, в марте 2026 года Офис генпрокурора вместе с ГБР проводит досудебное расследование в отношении народного депутата Марьяны Безуглой. Дело о государственной измене открыли по решению суда.

Также стало известно, что нардепу Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене, изменили меру пресечения на возможность выйти под залог из-за желания урегулировать его жалобу в ЕСПЧ.

Кроме того, ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел, который работает в интересах государства-агрессора.

Украина готова к перемирию на Пасху, - Зеленский
